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Новый посол Украины в Германии раскритиковал скорость, с которой Берлин помогает Киеву

Воскресенье, 30 октября 2022, 15:24

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, который недавно заменил на этом посту Андрея Мельника, считает, что Берлин мог бы быстрее принимать решения о помощи Киеву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макеев сказал в интервью Bild am Sonntag.

"Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, мне иногда кажется, что это выглядит так, словно немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 км/ч. Вместо того, чтобы быстро поставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам в течение нескольких недель, а то и месяцев объясняют, почему наши требования не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах", - считает украинский посол.

Он добавил, что решение Германии о помощи Украине принимается "тогда, когда уже слишком поздно". "Так было с бронетехникой, с артиллерией, с реактивными установками", - говорит Макеев.

Германия созреет до решения о танках - посол

Украинский посол считает, что политика "круговых обменов", за счет которых Украина получает советское вооружение, является неэффективной.

"Нам не поможет, если во всем мире будут собирать и отправлять в Украину только советский материал. Целью Германии должна быть скорейшая победа Украины в этой войне, прекращение бессмысленной гибели людей и восстановление мира. Для достижения этой цели нам нужны современные боевые танки. Немецкое оружие спасает жизни", - объясняет он.

Макеев отметил, что Украина неоднократно объясняла немецкому правительству необходимость помощи Украине западным оружием.

"Говоря своими словами, я люблю немецкую дикую природу, особенно Leopard и Marder", - пошутил он.

Напомним, Алексей Макеев официально начал работу в должности посла 24 октября. Дипломат прибыл в Германию 17 октября и сразу попросил больше оружия для Украины.

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