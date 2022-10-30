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Новий посол України в Німеччині розкритикував швидкість, із якою Берлін допомагає Києву

Неділя, 30 жовтня 2022, 15:24

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв, який нещодавно замінив на цій посаді Андрія Мельника, вважає, що Берлін міг би швидше ухвалювати рішення про допомогу Києву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макєєв сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Коли я дивлюся на дії Німеччини в цій війні, мені інколи здається, що це має такий вигляд, немов німецький спортивний автомобіль їде автобаном зі швидкістю 30 км/год. Замість того, щоб швидко поставити те, що справді допомогло б нам у боротьбі з росіянами, нам протягом кількох тижнів, а то й місяців пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути виконані за жодних обставин", – вважає український посол.

Він додав, що рішення Німеччини про допомогу Україні ухвалюється "тоді, коли вже надто пізно". "Так було з бронетехнікою, з артилерією, з реактивними установками", – каже Макєєв.

Німеччина дозріє до рішення про танки - посол

Український посол вважає, що політика "кругових обмінів", за рахунок яких Україна отримує радянське озброєння, є неефективною.

Нам не допоможе, якщо в усьому світі збиратимуть і надсилатимуть в Україну лише радянський матеріал. Метою Німеччини має бути якнайшвидша перемога України у цій війні, припинення безглуздої загибелі людей та відновлення миру. Для досягнення цієї мети нам потрібні сучасні бойові танки. Німецька зброя рятує життя", – пояснює він.

Макєєв зазначив, що Україна неодноразово пояснювала німецькому уряду необхідність допомоги Україні західною зброєю.

"Говорячи своїми словами, я люблю німецьку дику природу, особливо Leopard і Marder", – пожартував він.

Нагадаємо, Олексій Макеєв офіційно почав роботу на посаді посла 24 жовтня. Дипломат прибув до Німеччини 17 жовтня і одразу попросив більше зброї для України.

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Німеччина Війна з РФ

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