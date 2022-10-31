"Зерновое соглашение" может работать даже без России, и этот сценарий начал действовать – журналист

"Зерновое соглашение", от которого Россия отошла в эти выходные якобы из-за "теракта" против его кораблей в Черном море, может работать даже без участия российской стороны, и реализация этого сценария уже началась.

Об этом говорится в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко.

Договоренность об экспорте украинского зерна отмечает, что Совместный координационный центр в Турции, проводящий инспекцию судов, объединяет ООН и "Стороны" без перечисления их названий в этом пункте. И если Россия настаивает, что она больше не является действующей в составе центра стороной, то в этом органе все равно остаются Турция, Украина и ООН.

"Они вполне могут начать проверку кораблей, следующих как на выход из Украины, так и на вход. То есть – продолжать выполнять соглашение с Россией и гарантировать выполнение ее требований даже при отсутствии российских инспекторов", - говорится в статье.

Нападение России на такое судно с сертификацией ООН было бы серьезной эскалацией со стороны России в ее отношениях не только с ООН и Турцией, но и с бедными странами Африки и Азии.

Но чтобы этот план сработал, нужно выполнить два важных условия.

"Во-первых, переговоры о безусловном возвращении России в СКЦ, которые сейчас ведет Турция, должны не принести успеха. Во-вторых, Эрдоган должен обрести смелость на такой резкий шаг", - пишет Сидоренко.

Примечательно, что в воскресенье вечером Турция решилась на первые шаги, которые должны перезапустить зерновой коридор без российского участия в нем.

Пока неясно, как далеко зайдет Эрдоган, но пока он начал дорогу именно по сценарию противостояния с РФ, когда российская сторона не будет участвовать в инспекциях. Поздним вечером в субботу российские государственные СМИ сообщили, что "Украина, Турция и ООН (в составе СКЦ, но без России) согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы" и передали информацию об этом российской стороне".

А ближе к полуночи СКЦ официально сообщила уже о 16 судах, движение которых она согласовала. Более того, инспекторы без участия россиян за неполный день завершили инспекцию 11 кораблей, стоящих в очереди с украинской агропродукцией, и дали согласие на их выход из Черного моря.

Одновременно турки, ООН и Украина согласились увеличить количество осматривающих корабли групп инспекторов с 5 до 10 – то есть еще больше увеличить пропускную способность. Впрочем, это только начало пути, потому что речь идет только о кораблях, которые выходят из Черного моря уже загружены украинским зерном.

А в случае, если и когда в зерновой коридор войдет первое судно, следующее рейсом в Украину, это означает, что Эрдоган всерьез перешел в "план Б".

Читайте полный текст статьи: "Без зерна или без вас?" Есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики