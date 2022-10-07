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ЕС создаст фонд на 100 млн евро для прямой закупки Украиной оружия

Пятница, 7 октября 2022, 18:48

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу о создании Европейским Союзом специального фонда в размере 100 миллионов евро, с помощью которого Украина сможет осуществлять прямые закупки военной техники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Этот фонд позволит нам продолжать предоставлять оборонительные вооружения", - сказал президент Франции на пресс-конференции в Праге, где состоялось неформальное заседание Европейского совета.

Он добавил, что с помощью фонда Украина сможет "покупать непосредственно у наших производителей оборудование, в котором она больше всего нуждается для поддержки своих военных усилий".

Макрон также подтвердил, что Франция ведет переговоры с Данией о передаче гаубиц Caesar, которые она приобрела, на нужды Украины.

"Так или иначе, мы готовы это сделать и готовы также это софинансировать. Это позволило бы поставить несколько единиц этой артиллерийской системы, всего шесть", - отметил французский президент.

В пятницу также сообщалось, что страны Евросоюза достигли консенсуса по созданию совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

Ранее стало известно, что Украина и Франция финализируют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

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