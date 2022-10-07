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Страны ЕС достигли консенсуса по тренировочной миссии для украинских военных

Пятница, 7 октября 2022, 18:32

Страны Евросоюза достигли консенсуса по поводу создания общей тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Томаш Фиала на брифинге после неформальной встречи лидеров в Праге.

"Я приветствую консенсус по поводу тренировочной миссии для украинских военных в ЕС. Это важный шаг, который поможет Украине держаться дальше", - сказал он.

Фиала не сообщил конкретных деталей, по которым лидеры достигли согласия по этому вопросу.

Перед встречей главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что будет призывать лидеров поддержать выделение нового транша военной помощи Украине и учебную миссию.

По данным СМИ, в рамках учебной миссии ЕС планирует обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих.

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