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"Альтернатива для Германии" заказала конфеты для своей кампании – ей прислали желейные пенисы

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Среда, 14 сентября 2022, 19:49

Отделение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Нижней Саксонии, где в октябре пройдут выборы, получило желейные пенисы вместо конфет, которых хотело использовать в предвыборной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Утверждается, что конфеты желей должны быть в форме логотипа "Альтернативы для Германии" - красной стрелки, несколько изогнутой и направленной в правую сторону. А лакомство больше напоминает по форме мужской половой орган.

На упаковке, в которую были упакованы желейные конфеты, написано: "Альтернатива есть. Вы просто должны ее выбрать".

Лидер парламентской группы "Альтернативы для Германии" в городском совете Берлина Антонин Броусек подверг критике действия однопартийцев из Нижней Саксонии, заявив, что они "совершенно непригодны для серьезного продвижения" политической силы.

Спецслужбы будут присматривать за "Альтернативой для Германии" в Гессене

Выборы в федеральной земле должны пройти 9 октября. По последним данным, "Альтернатива для Германии" получит на них лишь 7%, так что существует шанс, что ее могут не избрать в парламент Ганновера.

"Альтернатива для Германии" с начала вторжения России в Украину критиковала позицию немецкого федерального правительства по помощи Киеву и выступала за диалог с РФ. Однако в конце июня в рядах AfD неожиданно произошел раскол, поскольку западногерманские делегаты не согласились с отсутствием слова "война" в описании событий в Украине.

Из-за позиции AfD канцлер Германии Олаф Шольц назвал ее "партией России".

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Германия ЕвроЖизнь

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