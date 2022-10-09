Генерал Бундесвера предупредил о гибридных угрозах и уязвимости инфраструктуры Германии

Генерал Бундесвера Карстен Бройер, который с сентября возглавляет территориальное командование немецкой армии, считает насущными для Германии гибридные угрозы и возможные атаки на критическую инфраструктуру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бройер заявил в интервью Bild.

"Мы говорим не о вражеской армии с солдатами и танками, которые атакуют нашу страну. Но есть акты воздействия, с атаками на инфраструктуру, с кибератаками, или, например, разведывательные полеты беспилотников над казармами. То есть "точечные удары", которые имеют целью посеять неуверенность среди населения и пошатнуть доверие к нашему государству", - пояснил он.

По словам командующего территориальной обороны Бундесвера, целью злоумышленников могут быть "каждая трансформаторная станция, каждая электростанция, каждый трубопровод".

"Германия должна держать руку на пульсе вместе со своими органами безопасности относительно того, против кого планируются возможные атаки, какие наиболее вероятные сценарии. Затем мы должны направить туда ограниченные силы целенаправленно. Нельзя защитить каждую электроопору", - добавил Бройер.

Территориальное командование Бундесвера было официально представлено в конце сентября. Штат состоит из 550 военных и 250 гражданских должностей. В случае чрезвычайных ситуаций командование может также привлекать дополнительные силы из всех частей Бундесвера.

Беспокойство безопасностью критической инфраструктуры в Германии усилилось после взрывов в Балтийском море на прошлой неделе, которые привели к повреждениям российских газопроводов "Северные потоки".

Напомним, в субботу в северной части Германии все движение на железной дороге остановилось на три часа из-за повреждения критически важных коммуникаций. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг позже подтвердил, что причиной утреннего "паралича" на Deutsche Bahn на севере страны стали диверсионные действия.