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В Минтранспорта ФРГ подтвердили, что причиной неисправности на Deutsche Bahn стала диверсия

Суббота, 8 октября 2022, 19:31

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг подтвердил, что причиной утреннего "паралича" на Deutsche Bahn на севере страны стали диверсионные действия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

"Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, которые необходимы для железнодорожного движения, умышленно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование", - прокомментировал министр.

Напомним, утром в северной части Германии все движение на железной дороге остановилось на три часа из-за повреждения критически важных коммуникаций. 

Неофициально СМИ узнали, что кабели сети повредили как минимум в двух местах.

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