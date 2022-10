В Минтранспорта ФРГ подтвердили, что причиной неисправности на Deutsche Bahn стала диверсия

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг подтвердил, что причиной утреннего "паралича" на Deutsche Bahn на севере страны стали диверсионные действия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

"Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, которые необходимы для железнодорожного движения, умышленно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование", - прокомментировал министр.

"Cables were deliberately and wilfully cut."



Germany's transport minister has confirmed that the disruption to train traffic in the country's north was due to acts of sabotage. pic.twitter.com/rLO0m0hSMu