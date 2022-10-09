Генерал Бундесверу попередив про гібридні загрози й вразливість інфраструктури Німеччини

Генерал Бундесверу Карстен Броєр, який із вересня очолює територіальне командування німецького війська, вважає нагальними для Німеччини гібридні загрози й можливі атаки на критичну інфраструктуру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Броєр заявив в інтерв’ю Bild.

"Ми говоримо не про ворожу армію з солдатами і танками, які атакують нашу країну. Але є акти впливу, з атаками на інфраструктуру, з кібератаками, або, наприклад, розвідувальні польоти безпілотників над казармами. Тобто "точкові удари", які мають на меті посіяти невпевненість серед населення і похитнути довіру до нашої держави", – пояснив він.

За словами командувача територіальної оборони Бундесверу, ціллю зловмисників можуть бути "кожна трансформаторна станція, кожна електростанція, кожен трубопровід".

"Німеччина повинна тримати руку на пульсі разом зі своїми органами безпеки щодо того, проти кого плануються можливі атаки, які найбільш вірогідні сценарії. Потім ми повинні направити туди обмежені сили цілеспрямовано. Не можна захистити кожну електроопору", – додав Броєр.

Територіальне командування Бундесверу було офіційно представлене наприкінці вересня. Штаті складається із 550 військових та 250 цивільних посад. У випадку надзвичайних ситуацій командування може також залучати додаткові сили з усіх частин Бундесверу.

Занепокоєння безпекою критичної інфраструктури в Німеччині посилилося після вибухів у Балтійському морі минулого тижня, що призвели до пошкоджень російських газогонів "Північні потоки".

Нагадаємо, у суботу у північній частині Німеччини увесь рух на залізниці зупинився на три години через пошкодження критично важливих комунікацій. Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ пізніше підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.