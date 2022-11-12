Два судна с выключенными датчиками прошли возле "Северных потоков" за несколько дней до утечек - СМИ

Два больших корабля с выключенными трекерами появлялись вблизи мест утечки газа на трубопроводе "Северный поток 2" в Балтийском море за несколько дней до их обнаружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Wired со ссылкой на данные анализа компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

Два "темных корабля", каждый длиной от 95 до 130 метров, прошли в нескольких милях от мест утечки газа из "Северного потока-2".

"Мы обнаружили несколько темных судов, то есть судов значительных размеров, которые проходили через интересующую нас зону. У них были выключены маяки, то есть не было никакой информации об их передвижении, и они пытались скрыть от мира информацию о своем местоположении и общую информацию ", - сказал Джерри Яворницки, генеральный директор и соучредитель компании SpaceKnow.

Чтобы обнаружить корабли, компания изучила 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Компания анализирует снимки, полученные от нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы, и использует машинное обучение для обнаружения на них объектов.

"У нас есть 38 специальных алгоритмов, которые позволяют обнаруживать военную технику", - говорит Яворницки, добавляя, что система SpaceKnow может обнаруживать конкретные модели самолетов на посадочных полосах.

Информация была получена путем анализа изображений с нескольких спутников, и, вероятно, еще больше усилит спекуляции о причинах взрывов.

Несколько стран, расследующих инцидент, считают, что трубопроводы были повреждены серией взрывов, причем многие подозрения направлены на Россию, поскольку ее полномасштабное вторжение в Украину продолжается.

Как только SpaceKnow идентифицировала корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, которые расследуют инциденты с "Северным потоком". Яворницки сказал, что чиновники НАТО попросили компанию предоставить больше информации.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что НАТО не комментирует "детали нашей поддержки или использованные источники", но подтвердила, что НАТО считает инцидент "преднамеренным и безответственным актом саботажа" и усилила свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

Напомним, Nord Stream AG ранее провела инспекцию поврежденного участка в исключительной экономической зоне Швеции зафрахтованным российским судном. Как сообщалось, оно обнаружило на морском дне техногенные воронки глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.