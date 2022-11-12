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Трамп обжаловал повестку для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Суббота, 12 ноября 2022, 17:00

45-й президент США Дональд Трамп подал в суд для блокирования повестки для дачи показаний, выданной комитетом Палаты представителей по расследованию обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В своем иске, поданном в федеральный суд в городе Вест-Палм-Бич штата Флорида в пятницу вечером, Трамп утверждает, что повестка "нарушает привилегии исполнительной власти", которые он якобы имеет как бывший президент США, а также ставит под сомнение полномочия комитета.

Ранее адвокат Трампа Дэвид Уоррингтон заявил комитету Палаты представителей, что его подзащитный не будет являться лично для дачи показаний, но рассмотрит возможность ответить на вопросы письменно.

Конгресс направил Трампу повестку для показаний по делу о штурме Капитолия

Иск Трампа, по сути, фактически сделает невозможным получение его показаний, поскольку комитет Палаты представителей, скорее всего, прекратит работу в январе 2023 года - тогда контроль в нижней палате Конгресса будет иметь его Республиканская партия.

Ожидалось, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью, накануне промежуточных выборов в Конгресс. Но отчет так и не появился, и теперь, по данным СМИ, он сосредоточится не столько на недоработках правоохранителей, сколько на действиях самого Трампа.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

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Трамп США Штурм Капитолия

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