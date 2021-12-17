Нападение на Капитолий: что показало следствие и как защищается Дональд Трамп

38 слайдів, що містять стратегію, як змінити результати американського волевиявлення та скасувати результати президентських виборів у США.

Саме такий документ під назвою "Фальсифікація виборів, іноземне втручання та варіанти для 6 січня" потрапив до комітету Палати представників Конгресу США, яка і займається розслідуванням подій 6 січня – нападу на Капітолій, який мав заблокувати визнання перемоги Джо Байдена.

І який став найгострішим нападом на демократичні принципи у новітній історії США.

Розслідування цих подій триває, і поступово громадськості стають відомі подробиці масштабного плану зі збереження президентської посади за Дональдом Трампом.

Чи достатньо цього, щоби стверджувати про безпосередню провину експрезидента США? І чи зможуть наслідки цього розслідування вплинути на сучасні політичні розклади?

Стратегія хаосу

Ключовий доказ передав до комітету Палати представників останній глава апарату співробітників Білого дому Мaрк Медоуз, який отримав файл за день до нападу на Капітолій.

Що ж стало відомо слідству?

Згідно зі знайденими рекомендаціями, Дональд Трамп мав оголосити надзвичайний стан у країні, що автоматично відклало б затвердження результатів виборів.

Щоб історія була правдоподібнішою, рекомендували також оголосити, що Китай і Венесуела отримали контроль над інфраструктурою для голосування в більшості штатів, а потім доручити Конгресу розробити подальший план дій відповідно до Конституції.

Крім того, був розроблений і альтернативний сценарій, який передбачав активне залучення Майка Пенса, тодішнього віцепрезидента США, зокрема рекомендувалося відкласти затвердження результатів виборів до проведення експертизи, в результаті якої усі електронні бюлетені були б визнані недійсними і рахувалися б лише паперові.

Поки що автор документа, зробленого у PowerPoint, невідомий. Тим більше у прихильників Трампа є підстави стверджувати. що цей документ було просто знайдено в мережі, де він був у вільному доступі.

Дійсно, в інтернеті можна знайти схожий 36-сторінковий документ, який, ймовірно, заснований на теоріях Джона Хаттона Пулітцера, техаського підприємця та винахідника.

Проте відомо і ще дещо.

Зокрема, цей документ розсилав Філ Волдрон, армійський полковник у відставці та активний прихильник ідеї опротестування результатів президентських виборів. Саме він розповсюдив документ під назвою "Шахрайство на виборах, іноземне втручання та варіанти для 6 січня".

І хоча Волдрон стверджує, що він особисто не надсилав документ Марку Медоузу, але, можливо, хтось із його команди передав його колишньому керівнику апарату.

Окрім того, 4 січня члени команди Волдрона розмовляли з групою сенаторів і поінформували їх про звинувачення у ймовірних фальсифікаціях виборів, які містяться в документі PowerPoint. Наступного дня, за його словами, він особисто повідомив невелику групу членів Палати представників про іноземне втручання у вибори.

Хоча досі невідомо, чи Марк Медоуз працював безпосередньо з Філом Волдроном, який описав свій військовий досвід як такий, що пов’язаний з "інформаційною війною".

Однак Рудольф Джуліані, особистий адвокат Дональда Трампа, який боровся за збереження влади, назвав Волдрона джерелом інформації для своєї юридичної кампанії.

Право на таємницю

Поступово Марк Медоуз перетворюється на ключового свідка (поки що) подій 6 січня.

Проте очевидно, що ті свідчення, які він вже дав – лише верхівка айсберга.

Сам Медоуз продовжує вести юридичну боротьбу з Комітетом 6 січня, який намагається його засудити за звинуваченням у неповазі до Конгресу через відмову з'явитися для свідчень або передати документи, які, на його думку, можуть заперечувати свідчення Дональда Трампа.

Одночасно сам Трамп подав інший позов, стверджуючи, що він все ще має повноваження зберігати документи Білого дому в таємниці.

І хоча це твердження вже відхилили кілька судів, схоже, крапку в цьому питанні доведеться поставити Верховному суду.

Перед тим як вступити в конфлікт з Комітетом 6 січня, Марк Медоуз надав комітету корисну інформацію, зокрема листопадовий імейл, у якому обговорювались визначення альтернативного списку виборців, щоб утримати Дональда Трампа при владі, і повідомлення від 5 січня про створення Національної гвардії.

Крім того, Марк Медоуз повідомив комітет, що він передав мобільний телефон, який він використовував 6 січня, своєму постачальнику послуг, і що він приховує близько 1000 текстових повідомлень.

Все ближче до Трампа

Чи достатньо цієї інформації, щоб стверджувати про причетність Дональда Трампа до спроб захоплення влади?

Чіткої відповіді на це питання поки немає.

Від початку проведення розслідування у справі 6 січня було опитано понад 150 свідків та видано понад 30 повісток до суду.

Коло свідків та опитуваних все більше звужується до найближчого оточення колишнього президента: власне, Марк Медоуз є другим керівником апарату Білого дому, який отримує звинувачення від Конгресу, за всю історію (першою була Ріта Вавель з адміністрації Рейгана) і найбільш наближеною до Трампа людиною як керівник апарату його офісу.

Варто нагадати, що інша близька до Трампа людина, його ексрадник Стів Беннон, ув'язнений за неповагу до Конгресу і відмову співпрацювати зі слідством.

Що стосується самого Дональда Трампа, то наразі не зрозуміло, чи американські законодавці домагатимуться свідчень від самого колишнього президента, який критикує таке розслідування і продовжує безапеляційно стверджувати, що саме він переміг на виборах.

Та навіть без таких свідчень вже видно, що слідство поступово наближається до самого Трампа.

Сила медіа

Не менш цікавою є інформація про роль журналістів Fox News.

Зокрема, ведучі Fox News Шон Хенніті та Лора Інгрем 6 січня надіслали текстові повідомлення Марку Медоузу, де просили переконати тодішнього президента вжити заходів, щоб зупинити напад на Капітолій.

Власне, ця інформація стала свідченням того, що вже не було таємницею: ключові обличчя телеканалу виступили неформальними радниками пана Трампа.

Це ситуація, яка порушує журналістські етичні норми, але, схоже, не переконує глядачів Fox. У листопаді Fox News була найпопулярнішою мережею не лише в кабельних новинах, а й на всьому кабельному телебаченні, із середньою аудиторією 1,5 мільйона осіб.

У відповідь Ханніті та Інгрем стверджують, що їхні повідомлення, які були зачитані вголос у Конгресі, не відрізнялися від їхніх публічних заяв того дня.

Зокрема, Лора Інгрем писала: "Марку, президент повинен сказати людям у Капітолії, щоб вони йшли додому. Це шкодить усім нам. Він руйнує свою спадщину".

Браян Кілмід, ведучий "Fox & Friends", повторив цю стурбованість. "Будь ласка, покажіть його по телевізору. Ви знищуєте все, чого ви досягли".

Шон Ханніті написав: "Чи може він зробити заяву? Попросіть людей покинути Капітолій".

Власне, такі рекомендації показують, що ведучі Fox News хоча і не порушували законодавство, проте їхні дії відверто суперечили журналістським стандартам. І це ще вимагатиме довгих рефлексій у медіасередовищі США.

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Незважаючи на те, чи вдасться знайти докази провини Трампа, дедалі очевиднішим стає одне.

Слова "дружнього журналіста" з Fox News: "Ви знищуєте все, чого досягли" – таки відповідають реальності, і невдалий задум продовжує знищувати імідж Дональда Трампа та його соратників як лідерів, які не можуть чесно виграти вибори і з гордістю прийняти поразку.

І яким би не виявилися результати розслідування, лише розставляння всіх крапок над "і" дозволить Сполученим Штатам перегорнути цю сторінку та зробити висновки на майбутнє.

І це – ключовий запобіжник від того, що політична доцільність візьме верх над розслідуванням.

А відповідно, попереду в американського суспільства ще багато відкриттів, більшість із яких точно не будуть приємними.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES