Трамп оскаржив повістку для свідчень у справі про штурм Капітолія

45-ий президент США Дональд Трамп подав до суду для блокування повістки для надання свідчень, виданої комітетом Палати представників з розслідування обставин штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У своєму позові, поданому до федерального суду в місті Вест-Палм-Біч штату Флорида в п'ятницю ввечері, Трамп стверджує, що повістка "порушує привілеї виконавчої влади", які він нібито має як колишній президент США, а також ставить під сумнів повноваження комітету.

Раніше адвокат Трампа Девід Воррінгтон заявив комітету Палати представників, що його підзахисний не буде з’являтися особисто для надання свідчень, але розгляне можливість відповісти на запитання письмово.

Позов Трампа, по суті, фактично унеможливить отримання його свідчень, оскільки комітет Палати представників, найімовірніше, припинить роботу в січні 2023 року – тоді контроль у нижній палаті Конгресу матиме його Республіканська партія.

Очікувалося, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені, напередодні проміжних виборів до Конгресу. Але звіт так і не з’явився, і тепер, за даними ЗМІ, він зосередиться не стільки на недопрацюваннях правоохоронців, скільки на діях самого Трампа.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

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