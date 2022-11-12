Болгария все же не будет переселять украинских беженцев из отелей в базы отдыха

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев сообщил, что беженцы из Украины останутся еще на четыре месяца в местах их размещения на тех же условиях - то есть в гостиницах, и в государственные базы их переселять, как планировалось, не будут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

В то же время, по словам Демерджиева, новоприбывшие украинские беженцы сначала будут размещаться в буферном центре в городе Елхово, после чего их распределят по государственным базам отдыха, в которых проведут косметический ремонт.

"Те из них (беженцев), кого мы обнаружили во время осуществленной нами проверки, а это около 11 тысяч человек, останутся в местах, где находятся сейчас вместе со своими детьми, на тех же условиях, а остальные, которые с этого момента начнут прибывать на территорию нашей страны, должны будут проходить через буферный центр Елхова. Здесь они будут находиться до 30 дней, а затем будут распределяться по государственным базам", - заявил глава МВД Болгарии.

Решение переселить украинских беженцев из гостиниц в государственные базы было принято правительством Болгарии в конце октября. Это породило волну недовольства, и украинскими беженцами были организованы акции протеста в разных местах страны.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в феврале в Болгарию въехали более 876 тысяч беженцев из Украины, из них более 53 тысяч остались в стране, а почти 14 тысяч - получили временное жилье.

В июне в Болгарии возник скандал из-за внезапного решения болгарского правительства свернуть программу размещения украинских беженцев в гостиницах на берегу Черного моря. Это вызвало призывы к отставке вице-премьера Калины Константиновой. В конце концов правительство отказалось от отмены программы.