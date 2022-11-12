Болгарія все ж не буде переселяти українських біженців із готелів у бази відпочинку

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв повідомив, що біженці з України залишаться ще на чотири місяці в місцях їх розміщення на тих же умовах – тобто в готелях, і в державні бази їх переселяти, як планувалося, не будуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNR.

Водночас, за словами Демерджиєва, новоприбулі українські біженці спершу розміщуватимуться в буферному центрі в місті Єлхово, після чого їх розподілять за державними базами відпочинку, в яких проведуть косметичний ремонт.

"Ті з них (біженців), кого ми виявили під час здійсненої нами перевірки, а це близько 11 тисяч людей, залишаться в місцях, де перебувають зараз разом зі своїми дітьми, на тих самих умовах, а решта, які з цього моменту почнуть прибувати на територію нашої країни, повинні будуть проходити через буферний центр Єлхова. Тут вони перебуватимуть до 30 днів, а потім розподілятимуться по державних базах", – заявив глава МВС Болгарії.

Рішення переселити українських біженців із готелів у державні бази було ухвалене урядом Болгарії наприкінці жовтня. Це породило хвилю невдоволення, і українськими біженцями були організовані акції протесту в різних місцях країни.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому до Болгарії в’їхали понад 876 тисяч біженців з України, з них понад 53 тисячі залишилися в країні, а майже 14 тисяч – отримали тимчасове помешкання.

Нагадаємо, в червні у Болгарії виник скандал через раптове рішення болгарського уряду згорнути програму розміщення українських біженців у готелях на березі Чорного моря. Це спричинило викликало заклики до відставки віцепрем'єрки Калини Константинової. Зрештою уряд відмовився від скасування програми.