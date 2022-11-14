В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками

Немецкая компания Haribo, известная своими желейными мишками, подарила шесть пачек желейных мишек мужчине, который нашел ее потерянный чек на 4,6 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Когда 38-летний Ануар возвращался от матери, он увидел на полу станции метро бумажку, которая трепетала от сквозняка. Мужчина поднял ее и увидел, что это именной чек.

"Там была такая большая сумма, что я даже не могу ее выговорить", - вспоминает Ануар. Речь шла о 4631538,80 евро, которые группа супермаркетов Rewe заплатила производителю желеек Haribo.

Мужчина связался с компанией, и та потребовала, чтобы он уничтожил чек и прислал фото в качестве доказательства. Он это сделал, а через несколько дней получил от Haribo подарок - коробку с шестью пачками желейных мишек.

В Haribo подтвердили инцидент, но отметили, что мужчина не смог бы воспользоваться чеком на имя компании.

На вопрос, не является ли слишком скромным вознаграждение, которое Ануар получил за нахождение дорогостоящего чека, в Haribo отметили: "Это наш стандартный пакет, который мы посылаем в знак благодарности".