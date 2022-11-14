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У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 млн євро, віддячили желейними ведмедиками

Понеділок, 14 листопада 2022, 23:38

Німецька компанія Haribo, відома своїми желейними ведмедиками, подарувала шість пачок желейних ведмедиків чоловіку, який знайшов її загублений чек на 4,6 мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Коли 38-річний Ануар повертався від матері, він побачив на підлозі станції метро папірець, що тріпотів від протягу. Чоловік підняв його й побачив, що це іменний чек.

"Там була така велика сума, що я навіть не можу її вимовити", – пригадує Ануар. Ішлося про 4631538,80 євро, які група супермаркетів Rewe заплатила виробнику желейок Haribo.

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Чоловік зв’язався з компанією, і та зажадала, щоб він знищив чек і надіслав фото як доказ. Він це зробив, а через кілька днів отримав від Haribo подарунок – коробку із шістьома пачками желейних ведмедиків.

У Haribo підтвердили інцидент, але зазначили, що чоловік не зміг би скористатися чеком на ім’я компанії.

На питання, чи не є надто скромною винагорода, яку Ануар отримав за знаходження дорогого чека, в Haribo зазначили: "Це наш стандартний пакет, який ми надсилаємо на знак подяки".

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Німеччина ЄвроЖиття

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