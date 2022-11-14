У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 млн євро, віддячили желейними ведмедиками

Німецька компанія Haribo, відома своїми желейними ведмедиками, подарувала шість пачок желейних ведмедиків чоловіку, який знайшов її загублений чек на 4,6 мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Коли 38-річний Ануар повертався від матері, він побачив на підлозі станції метро папірець, що тріпотів від протягу. Чоловік підняв його й побачив, що це іменний чек.

"Там була така велика сума, що я навіть не можу її вимовити", – пригадує Ануар. Ішлося про 4631538,80 євро, які група супермаркетів Rewe заплатила виробнику желейок Haribo.

Чоловік зв’язався з компанією, і та зажадала, щоб він знищив чек і надіслав фото як доказ. Він це зробив, а через кілька днів отримав від Haribo подарунок – коробку із шістьома пачками желейних ведмедиків.

У Haribo підтвердили інцидент, але зазначили, що чоловік не зміг би скористатися чеком на ім’я компанії.

На питання, чи не є надто скромною винагорода, яку Ануар отримав за знаходження дорогого чека, в Haribo зазначили: "Це наш стандартний пакет, який ми надсилаємо на знак подяки".