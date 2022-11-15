США ввели санкции против причастных к производству и поставке иранских дронов России

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США во вторник ввело санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции были введены против иранского исследовательского центра Shahed Aviation Industries Research Center, ответственного за разработку и производство БПЛА Shahed, которые используются российскими войсками в Украине.

Из-за причастности к транспортировке этих беспилотников ограничения были введены против еще двух юридических лиц - Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC.

Кроме того, государственный департамент США внес в санкционный перечень российскую частную военную компанию "Вагнер" (ЧВК "Вагнер") и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и Qods Aviation Industries.

А Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против двух лиц, которые способствовали приобретению ЧВК "Вагнера" иранских дронов, - Аббаса Джуму и Тиграна Христофоровича Срабионова.

Санкции предусматривают, что все имущество и доли в имуществе подсанкционных физических и юридических лиц, находящихся на территории США или во владении или под контролем американских лиц, должны быть заблокированы, а транзакции с подсанкционными лицами - прекращены.

В сентябре США уже наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, а также на три другие компании, которые участвовали в производстве иранских беспилотников.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России, но позже признал, что поставлял их перед началом полномасштабного вторжения РФ.