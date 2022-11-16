Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов у границы с Украиной - премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после специального заседания правительства в связи со взрывами у границы с Украиной объявил, что Варшава перевела в состояние повышенной готовности экстренные службы и пригласила международных специалистов к расследованию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Мы привели в состояние повышенной готовности все службы - полицейских, пограничников, работников Государственной пожарной службы, а также спецслужбы. Мы работаем с международными экспертами, которые работают с нашими специалистами. Мы обратились за поддержкой к союзникам. Мы проводим анализ и консультации по применению статьи 4 Договора о НАТО", - отметил Моравецкий.

Он призвал граждан Польши сохранять спокойствие в связи с трагедией и "не дать собой манипулировать".

"Мы должны быть готовы к любым фейкам. Это оружие, которое Москва использует в течение многих лет, а в последние годы особенно. Давайте прислушаемся к месседжам правительства и наших союзников. Мы должны быть вместе. Вместе мы в безопасности и нас не запугать", - подчеркнул польский премьер.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его итогам правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО. Кроме того, польский МИД заявил, что на территорию Польши упала российская ракета, и вызвал посла РФ.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.