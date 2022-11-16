Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів біля кордону з Україною – прем’єр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після спеціального засідання уряду у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною оголосив, що Варшава перевела в стан підвищеної готовності екстрені служби й запросила міжнародних фахівців до розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Ми привели в стан підвищеної готовності всі служби – поліцейських, прикордонників, працівників Державної пожежної служби, а також спецслужби. Ми працюємо з міжнародними експертами, які працюють з нашими фахівцями. Ми звернулися за підтримкою до союзників. Ми проводимо аналіз та консультації щодо застосування статті 4 Договору про НАТО", – зазначив Моравецький.

Він закликав громадян Польщі зберігати спокій у зв'язку з трагедією і "не дати собою маніпулювати".

"Ми маємо бути готові до будь-яких фейків. Це зброя, яку Москва використовує протягом багатьох років, а останніми роками особливо. Давайте дослухаємося до меседжів уряду і наших союзників. Ми повинні бути разом. Разом ми в безпеці і нас не залякати", – наголосив польський прем’єр.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За його підсумками уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО. Крім того, польське МЗС заявило, що на територію Польщі впала російська ракета, і викликало посла РФ.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.