Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Путин превратит замороженную войну в Украине в бомбу замедленного действия - Кулеба

Пятница, 18 ноября 2022, 22:41

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег от замораживания войны в Украине, поскольку Россия использует это в свою пользу и против Европы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в видеообращении к участникам конгресса Панъевропейского союза по случаю 100-летия организации в Вене.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если мы позволим России получить паузу сейчас, то Путин создаст из замороженного конфликта гигантскую бомбу замедленного действия в центре Европы, готовую взорваться в любой момент. Для Европы было бы стратегической ошибкой стремиться к такому результату", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии призвал партнеров Украины не предлагать ей "компромиссы с нашим сознанием, территориальной целостностью или суверенитетом", "потому что это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью".

"Москва не изменила своего ультимативного тона и сейчас не готова к серьезным переговорам. Они делают заявления, призванные создать впечатление, что они готовы к переговорам, но это - лишь дымовая завеса для продолжения агрессии. Никто не должен вестись на это", - заявил он.

На Западе все больше склонны к переговорам Украины и РФ: сомневаются, что они достигнут целей войны - NBC

Кулеба выразил убеждение, что настоящий мир принесет только победа Украины: "Эта цель вполне достижима, и мы доказали это успешными харьковским и херсонским контрнаступлениями этой осенью. Важным условием на пути к победе является отказ от страха".

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против навязывания Украине условий мира с Россией, которая начала против нее полномасштабную вооруженную агрессию.

Ранее в США некоторые должностные лица, в частности глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выражали обеспокоенность, что боевые действия в Украине могут зайти в тупик в течение зимы, поэтому Киеву следует рассмотреть возможность возобновления дипломатических переговоров с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Война с РФ

Статьи

В шаге от взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косовом

У Европейского Союза осталось пару дней, чтобы предотвратить кризис на Балканах, который называют "самым глубоким с 2013 года" (укр.)
18 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

МН17: все только начинается. Самое важное о приговоре, ставшем победой Украины

Уже сейчас речь идет о продолжении судебного процесса с новыми обвиняемыми. С российскими военными. Об этом напрямую говорится в приговоре суда.
18 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Нидерландов

Испытание голосованием: как самые крупные социальные сети реагировали на выборы в США

Как социальные сети реагировали на риски, связанные с недавними выборами в США, какие специальные практики они вводили и что из них может быть полезным для Украины.
17 ноября 2022 — Анастасия Романюк, для Европейской правды