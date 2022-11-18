Путин превратит замороженную войну в Украине в бомбу замедленного действия - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег от замораживания войны в Украине, поскольку Россия использует это в свою пользу и против Европы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в видеообращении к участникам конгресса Панъевропейского союза по случаю 100-летия организации в Вене.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если мы позволим России получить паузу сейчас, то Путин создаст из замороженного конфликта гигантскую бомбу замедленного действия в центре Европы, готовую взорваться в любой момент. Для Европы было бы стратегической ошибкой стремиться к такому результату", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии призвал партнеров Украины не предлагать ей "компромиссы с нашим сознанием, территориальной целостностью или суверенитетом", "потому что это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью".

"Москва не изменила своего ультимативного тона и сейчас не готова к серьезным переговорам. Они делают заявления, призванные создать впечатление, что они готовы к переговорам, но это - лишь дымовая завеса для продолжения агрессии. Никто не должен вестись на это", - заявил он.

Кулеба выразил убеждение, что настоящий мир принесет только победа Украины: "Эта цель вполне достижима, и мы доказали это успешными харьковским и херсонским контрнаступлениями этой осенью. Важным условием на пути к победе является отказ от страха".

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против навязывания Украине условий мира с Россией, которая начала против нее полномасштабную вооруженную агрессию.

Ранее в США некоторые должностные лица, в частности глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выражали обеспокоенность, что боевые действия в Украине могут зайти в тупик в течение зимы, поэтому Киеву следует рассмотреть возможность возобновления дипломатических переговоров с Россией.