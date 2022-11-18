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Путін перетворить заморожену війну в Україні на бомбу уповільненої дії – Кулеба

П'ятниця, 18 листопада 2022, 22:41

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг від заморожування війни в Україні, оскільки Росія використає це на свою користь і проти Європи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба заявив у відеозверненні до учасників конгресу Пан’європейського союзу з нагоди 100-річчя організації у Відні.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо ми дозволимо Росії отримати паузу зараз, то Путін створить із замороженого конфлікту гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи, готову вибухнути в будь-який момент. Для Європи було б стратегічною помилкою прагнути такого результату", – наголосив міністр.

Глава української дипломатії закликав партнерів України не пропонувати їй "компроміси з нашою свідомістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом", "бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою".

"Москва не змінила свого ультимативного тону і зараз не готова до серйозних переговорів. Вони роблять заяви, покликані створити враження, що вони готові до переговорів, але це – лише димова завіса для продовження агресії. Ніхто не повинен вестися на це", – заявив він.

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Кулеба висловив переконання, що справжній мир принесе лише перемога України: "Ця мета є цілком досяжною, і ми довели це успішними харківським та херсонським контрнаступами цієї осені. Важливою умовою на шляху до перемоги є відмова від страху".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виступив проти нав’язування Україні умов миру із Росією, яка розпочала проти неї повномасштабну збройну агресію.

Раніше у США деякі посадовці, зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, висловлювали занепокоєння, що бойові дії в Україні можуть зайти в глухий кут протягом зими, тому Києву слід розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з Росією.

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Кулеба Війна з РФ

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