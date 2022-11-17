Запад не должен диктовать Украине условия мира с РФ - глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против навязывания Украине условий мира с Россией, которая начала против нее полномасштабную вооруженную агрессию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом Липавский сказал во время визита в Лондон в четверг.

"Мы не должны быть в ситуации, когда мы диктуем Украине другие условия для мира, если они борются за собственное выживание", - сказал глава чешского МИД, отвечая на вопрос, уместно ли Украине требовать восстановления границ, которые существовали до 2014 года.

Он добавил, что на кону стоят принципы ООН относительно территориальной целостности и международного порядка, основанного на правилах.

"Путин хочет разрушить принцип, что границы государств не меняются с помощью грубой силы... Украинцы сделали четкий выбор, что они не хотят быть частью московской империи", - подчеркнул Липавский.

Он добавил, что Запад должен помочь защитить Украину в долгосрочной перспективе, потому что их борьба против России "также защищает нас (Европу)".

Липавский также выразил уверенность, что Чехия продолжит поддержку Украины, напомнив об истории своего государства, которое попало под власть нацистской Германии, а затем Советского Союза.

"Свобода не дается даром. Поэтому, возможно, эта зима будет более суровой. Но цена, которую мы заплатим за то, что не будем свободными? Она намного, намного, намного, намного, намного выше", - подчеркнул он.

Министру иностранных дел Чехии в Лондоне вручили премию по правам человека имени Магнитского за участие в принятии закона, который позволяет вводить санкции против России или других иностранных субъектов, которые нарушают права человека, поддерживают терроризм или совершают киберпреступления.

В США некоторые должностные лица, в частности глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выражали обеспокоенность, что боевые действия в Украине могут зайти в тупик в течение зимы, поэтому Киеву следует рассмотреть возможность возобновления дипломатических переговоров с Россией.