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Норвегия предоставит Украине более $180 млн на закупку газа

Понедельник, 21 ноября 2022, 14:52

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере 2 млрд норвежских крон ($182 млн) для закупки природного газа в течение следующей зимы.

Об этом говорится в заявлении норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Норвежское финансирование будет предоставлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк подписал сегодня в Осло соглашение от имени банка. Норвегия является вторым крупнейшим донором ЕБРР в Украине.

"С приближением зимы в Украине Россия использует энергетику как оружие и атакует объекты критической инфраструктуры, пытаясь подавить сопротивление Украины. Действия России являются серьезным нарушением международного права и вызывают серьезные трудности для народа Украины. Поэтому поддержка Норвегии в обеспечении энергоснабжения жизненно важна для Украины", - заявила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.    

В июле премьер Йонас Гар Стьоре объявил, что правительство Норвегии выделит Украине 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах. Из них 2 млрд норвежских крон выделено на закупку газа.   

"Украина специально обратилась к Норвегии с просьбой поддержать закупку природного газа этой зимой. Время критически важно, и мы очень рады, что ЕБРР будет нашим партнером в осуществлении закупок газа. Важно, чтобы поддержка предоставлялась через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование средств", - отметил Ведум.

Формальным получателем газа в Украине будет украинская государственная компания "Нафтогаз". Платежи будут осуществляться непосредственно европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение и будут выставлять счета за объемы газа, которые они поставляют.

ЕБРР взял на себя обязательства предоставить Украине финансовый пакет на сумму 3 миллиарда евро в 2022-2023 годах, чтобы помочь обеспечить дальнейшее функционирование украинской экономики.

Напомним, в парламенте Норвегии решили проверить деятельность правительства по темпам и объемам помощи Украине. 

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Норвегия Энергетика

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