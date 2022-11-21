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Норвегія надасть Україні понад $180 млн на закупівлю газу

Понеділок, 21 листопада 2022, 14:52

Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум підписав угоду про надання Україні фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон ($182 млн) для закупівлі природного газу протягом наступної зими.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Норвезьке фінансування буде надано через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), і перший віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк підписав сьогодні в Осло угоду від імені банку. Норвегія є другим найбільшим донором ЄБРР в Україні.

"З наближенням зими в Україні Росія використовує енергетику як зброю та атакує об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись придушити опір України. Дії Росії є серйозним порушенням міжнародного права і спричиняють серйозні труднощі для народу України. Тому підтримка Норвегії у забезпеченні енергопостачання є життєво важливою для України", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.    

У липні прем'єр Йонас Гар Стьоре оголосив, що уряд Норвегії виділить Україні 10 млрд норвезьких крон у 2022 та 2023 роках. З них 2 млрд норвезьких крон виділено на закупівлю газу.   

"Україна спеціально звернулася до Норвегії з проханням підтримати закупівлю природного газу цієї зими. Час є критично важливим, і ми дуже раді, що ЄБРР буде нашим партнером у здійсненні закупівель газу. Важливо, щоб підтримка надавалася через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання коштів", - зазначив Ведум.

Формальним отримувачем газу в Україні буде українська державна компанія "Нафтогаз". Платежі здійснюватимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення та виставлятимуть рахунки за обсяги газу, які вони постачають.

ЄБРР взяв на себе зобов'язання надати Україні фінансовий пакет на суму 3 мільярди євро у 2022-2023 роках, щоб допомогти забезпечити подальше функціонування української економіки.

Нагадаємо, у парламенті Норвегії вирішили перевірити діяльність уряду щодо темпів та обсягів допомоги Україні. 

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Норвегія Енергетика

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