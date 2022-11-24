Глава МИД Словакии назвал отвратительным появление Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии"

Министр иностранных дел Растислав Качер и депутаты Европарламента выступили с резкой критикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за ношение шарфа с исторической картой "Великой Венгрии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Историческая Великая Венгрия включала территорию, которая сейчас принадлежит Словакии, а также Румынии, Хорватии, Сербии и Украине. Спорный шарф Орбан надел в воскресенье во время встречи с венгерским футболистом.

В чрезвычайно резком заявлении Качер описал жест Орбана словами "отвращение и грязь".

Жест "неуместен и противоречит духу и правилам, на которых построен Европейский Союз", - говорится в заявлении словацкой делегации в Европарламенте, опубликованном в среду.

Заявление было инициировано Иваном Штефанецем, который является председателем словацкой делегации в Европейской народной партии Европарламента. Под заявлением подписались и другие словацкие депутаты Европарламента, не только от Народной партии, но и от либеральной группы "Обновление Европы" и группы "Европейские консерваторы и реформисты".

Критика прозвучала и со стороны других стран. Например, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал жест "неприемлемой провокацией".

В своем посте в Facebook во вторник Орбан заявил, что "футбол - это не политика. Не читайте в нем то, чего там нет".

"Венгерская сборная принадлежит всем венграм, где бы они ни жили!" - добавил он.

Премьер-министры стран Вышеградской четверки - Чехии, Словакии, Польши и Венгрии - встретятся в четверг впервые с начала войны. Встреча состоится в восточном словацком Кошице - городе, который ранее принадлежал Венгрии.

Напомним, МИД Австрии с иронией прокомментировал появление венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", против чего ранее выразили возмущение Украина и Румыния.