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Глава МЗС Словаччини назвав огидною появу Орбана у шарфі з мапою "Великої Угорщини"

Четвер, 24 листопада 2022, 08:41

Міністр закордонних справ Растіслав Качер та депутати Європарламенту виступили з різкою критикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за носіння шарфа з історичною картою "Великої Угорщини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Історична Велика Угорщина включала територію, яка зараз належить Словаччині, а також Румунії, Хорватії, Сербії та Україні. Спірний шарф Орбан одягнув у неділю під час зустрічі з угорським футболістом.

У надзвичайно різкій заяві Качер описав жест Орбана словами "огида і бруд".

Жест "недоречний і суперечить духу і правилам, на яких побудований Європейський Союз", - йдеться в заяві словацької делегації в Європарламенті, опублікованій в середу.

Заява була ініційована Іваном Штефанецем, який є головою словацької делегації в Європейській народній партії Європарламенту. Під заявою підписалися й інші словацькі депутати Європарламенту, не лише від Народної партії, але й від ліберальної групи "Оновлення Європи" та групи "Європейські консерватори і реформісти".

Критика пролунала і з боку інших країн. Наприклад, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав жест "неприйнятною провокацією".

У своєму пості у Facebook у вівторок Орбан заявив, що "футбол - це не політика. Не читайте в ньому те, чого там немає".

"Угорська збірна належить усім угорцям, де б вони не жили!" - додав він.

Прем'єр-міністри країн Вишеградської четвірки - Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини - зустрінуться в четвер вперше з початку війни. Зустріч відбудеться у східному словацькому Кошице - місті, яке раніше належало Угорщині.

Нагадаємо, МЗС Австрії з іронією прокоментувало появу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі з картою "Великої Угорщини", проти чого раніше висловили обурення Україна та Румунія.

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Словаччина Орбан

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