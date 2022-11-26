Инициатива "Зерно из Украины": До 60 судов с продовольствием отправят в бедные страны Африки

Украина запускает инициативу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки.

Об этом в своем заявлении изданию The Guardian рассказал президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Россия согласилась продлить так называемое "зерновое соглашение" еще на 120 дней. С момента начала действия соглашения, разблокировавшего Черное море, всего 11 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции попали в 38 стран мира.

Однако некоторые из беднейших стран оказались вне рынка из-за высоких цен на зерно.

Суть программы под названием "Зерно из Украины" состоит в том, что страны-участницы проекта покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей - приоритет предоставляется малым и средним предприятиям - и передают ее странам, находящимся на грани голода.

Согласно инициативе, до 60 судов с украинским зерном могут быть направлены в беднейшие страны Африки к середине следующего года.

Инициатива бросает вызов российскому нарративу о том, что ответ Запада на войну Путина против Украины усугубил существующий дефицит продовольствия в Африке.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями.

Первые три корабля в рамках инициативы должны были отправиться из Одессы в Судан, Сомали и Йемен. Одно судно, профинансированное Германией, уже отправлено в Эфиопию.

Зеленский подчеркнул, что Украина запускает программу в день памяти жертв голодоморов и никогда не забудет свою ответственную роль, пережив голод как нация.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил ранее в субботу, что несколько стран и Европейский союз обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.