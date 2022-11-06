В Кишиневе начался большой антиправительственный митинг, организованный партией "Шор"

В Кишиневе днем 6 ноября начался очередной масштабный антиправительственный митинг, организованный популистской партией "Шор".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Люди начали движение в центре столицы, выкрикивая "Долой Майю Санду" и другие лозунги с требованием досрочных выборов. Из кадров трансляции похоже, что речь идет как минимум о сотнях, возможно тысячах участников.

Полиция заранее предупредила, что на акции ожидают провокаций, и уже сообщила о задержании 30 человек, которых подозревают в подготовке провокаций. У некоторых обнаружили арматуру.

Партия "Шор" за последние месяцы провела много антиправительственных акций протеста и особенно активизировала их в последние недели.

Правоохранители провели серию обысков в офисах партии и изъяли деньги, которые могли предназначаться для "зарплаты" участникам. Лидер партии Илан Шор, который давно находится за границей из-за уголовных производств против него, в одном случае прямо признал это.

Одновременно протесты пытается организовывать Партия социалистов, лидером которой является пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и коррупции.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что последние антиправительственные митинги являются попыткой расшатать ситуацию в стране. "Они так сильно хотят получить власть, что обещают Москве устроить госпереворот и установить правительство, с помощью которого Россия сможет использовать нашу страну в войне", - сказала Санду.

Одновременные протесты от "социалистов" и "Шор" также могут быть скрытой конкуренцией этих политсил за роль "главного союзника" России в Молдове.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.