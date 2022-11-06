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У Кишиневі почався великий антивладний мітинг, організований партією "Шор"

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Неділя, 6 листопада 2022, 14:28

У Кишиневі вдень 6 листопада почався черговий масштабний мітинг, організований популістською партією "Шор".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Люди почали рух у центрі столиці, вигукуючи "Геть Маю Санду" та інші гасла з вимогою дострокових виборів. З кадрів трансляції схоже, що йдеться щонайменш про сотні, можливо кілька тисяч учасників. 

Поліція заздалегідь попередила, що на акції очікують провокацій, та вже повідомила про затримання 30 осіб, яких підозрюють у підготовці провокацій. У деяких виявили арматуру. 

Партія "Шор" за останні місяці провела багато антиурядових акцій протесту та особливо активізувала їх останніми тижнями.  

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам. Лідер партії Ілан Шор, який давно перебуває за кордоном через кримінальні провадження проти нього, в одному випадку прямо визнав це.

Одночасно протести намагається організовувати Партія соціалістів, лідером якої є проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон, який зараз перебуває під домашнім арештом через звинувачення у держзраді й корупції. 

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що останні антивладні мітинги є спробою розхитати ситуацію в країні. "Вони настільки хочуть влади, що обіцяють Москві влаштувати держпереворот і встановити уряд, за допомогою якого Росія зможе використовувати нашу країну у війні", - сказала Санду. 

Одночасні протести від "соціалістів" і "Шор" також можуть бути прихованою конкуренцією цих політсил за роль "головного союзника" Росії у Молдові.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

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Молдова

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