В Сейме Польши провалили вотум недоверия министру юстиции

В польском Сейме оппозиции не удалось выразить недоверие министру юстиции и генпрокурору Збигневу Зёбро.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Судьбу голосования определили несколько голосов: "за" проголосовали 226, против - 228 и еще 3 воздержались.

Инициативу о вотуме недоверия внесли в середине ноября депутаты "Гражданской платформы", "Левых" и Polska 2050. Сторонники отставки Зёбро настаивают, что он один из ключевых виновников конфронтации с ЕС и блокирования договоренности с Брюсселем о средствах из фонда восстановления и что он чрезмерно политизировал свои должности; "Левые" вспомнили его намерения отказаться от Стамбульской конвенции.

Зебро на дебатах, в свою очередь, обвинил оппозицию в подстрекательстве стран ЕС к блокированию польских средств.

Подробно на эту тему читайте в статье Спор ценой в 35 млрд евро: пойдет ли Польша на обострение конфликта с ЕС