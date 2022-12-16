Президент Молдовы "имеет вопросы" к контракту на закупку электроэнергии у Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что имеет вопросы к условиям контракта с Приднестровской МГРЕС и обсудит это с правительством.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В телеэфире она рассказала, что не участвовала в переговорах, а сейчас "имеет несколько вопросов" по условиям контракта и планирует обсудить это на встрече с правительством.

Президент также выразила удивление по поводу роста закупочной цены на электроэнергию. "Думаю, здесь нужно прояснить ситуацию, потому что мы все хотели более низкую цену", - сказала Санду.

Напомним, 3 декабря Кишинев и Тирасполь подписали соглашение о закупке электроэнергии с МГРЭС за $73 МВ-час. На контролируемой легитимной властью территории это вызвало возмущение у сторонников более жесткой линии в отношении Приднестровья как неприемлемое смягчение позиций.