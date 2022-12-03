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Молдова договорилась о поставках электроэнергии из непризнанного Приднестровья

Суббота, 3 декабря 2022, 17:59

Молдавская компания Energocom подписала контракт с расположенной в Приднестровье МГРЭС о закупке электроэнергии по цене $73 за МВт-ч.

Об этом 3 декабря сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Energocom подписала контракт на декабрь с МГРЕС о поставках электроэнергии. Мы также договорились изучить возможность продления контракта с января до марта 2023 года, чтобы обеспечить электроэнергией всю страну", - написал Спину в своем Telegram.

Как уточнил министр, в декабре МГРЭС поставит на правый берег 204 тыс. МВт по цене $73 за 1 мегаватт в час. По словам Спину, этого объема, вместе с электричеством, поступающим из Румынии, хватит, чтобы полностью покрыть потребности Молдовы.

"MoldovaGaz будет поставлять 5,7 млн. кубометров газа в сутки на левый берег, включая МГРЭС. Комиссия по ЧС и НАРЭ примут решение о снижении тарифов на электроэнергию. Граждане будут меньше платить за электричество", - сообщил Спину.

По его словам, этот контракт является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом.

"Правый берег будет использовать газ из резерва, который мы создали. Впервые правый берег больше не зависит от газа, который поставляет "Газпром". Кроме того, с подписанием этого контракта снижается риск массовых отключений электроэнергии", - добавил Спину.

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