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Президентка Молдови "має питання" до контракту на закупівлю електроенергії у Придністров’я

П'ятниця, 16 грудня 2022, 07:48

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що має питання до умов контракту з Придністровською МДРЕС та обговорить це з урядом.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У телеефірі вона розповіла, що не брала участі у перемовинах, а зараз "має декілька питань" щодо умов контракту і планує обговорити це на зустрічі з урядом. 

Президентка також висловила подив щодо зростання закупівельної ціни на електроенергію. "Думаю, тут потрібно прояснити ситуацію, тому що ми усі хотіли нижчу ціну", - сказала Санду.

Нагадаємо, 3 грудня Кишинів і Тирасполь підписали угоду про закупівлю електроенергії з МДРЕС за $73 МВ-год. На контрольованій легітимною владою території це викликало обурення у прихильників більш жорсткої лінії щодо Придністров’я як неприйнятне пом’якшення позицій.

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Молдова Енергетика

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