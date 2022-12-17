КНДР испытала новый двигатель для разработки межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела испытания твердотопливного двигателя большой мощности, который, по мнению экспертов, позволит ей быстрее и мобильнее запускать баллистические ракеты.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Испытания, за которым наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено в четверг на северокорейском полигоне Сохе, который использовался для испытаний ракетных технологий, сообщило в пятницу официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Эксперты говорят, что испытание, вероятно, направлено на разработку новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), учитывая тягу двигателя, который, по словам КНДР, стал "первым в своем роде" в стране.

Северная Корея работает над созданием твердотопливных ракет, которые являются более стабильными и могут быть запущены практически без предупреждения или времени на подготовку.

Напомним, в декабре ЕС решил ввести дополнительные санкции против 8 физических и 4 юридических лиц, ответственных за разработку баллистических ракет Северной Кореей или причастных к этому процессу.

США также расширили список санкций против КНДР 2 декабря после очередных ракетных испытаний Пхеньяна.



