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КНДР испытала новый двигатель для разработки межконтинентальной баллистической ракеты

Суббота, 17 декабря 2022, 08:50

Северная Корея провела испытания твердотопливного двигателя большой мощности, который, по мнению экспертов, позволит ей быстрее и мобильнее запускать баллистические ракеты.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Испытания, за которым наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено в четверг на северокорейском полигоне Сохе, который использовался для испытаний ракетных технологий, сообщило в пятницу официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

КНДР вторые сутки подряд запустила баллистическую ракету, возможно свою самую мощную

Эксперты говорят, что испытание, вероятно, направлено на разработку новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), учитывая тягу двигателя, который, по словам КНДР, стал "первым в своем роде" в стране.

Северная Корея работает над созданием твердотопливных ракет, которые являются более стабильными и могут быть запущены практически без предупреждения или времени на подготовку.

Напомним, в декабре ЕС решил ввести дополнительные санкции против 8 физических и 4 юридических лиц, ответственных за разработку баллистических ракет Северной Кореей или причастных к этому процессу.

США также расширили список санкций против КНДР 2 декабря после очередных ракетных испытаний Пхеньяна.


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КНДР

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