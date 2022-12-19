Студента, который бросил яйцо в Чарльза ІІІ, обвиняют в "угрожающем поведении"

Правоохранители в понедельник объявили обвинения в "угрожающем поведении" 23-летнему студенту Патрику Теллуэлу из английского города Йорк, который бросил яйцо в британского монарха Чарльза III в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Ожидается, что Теллуэл предстанет перед судом Йорка за нарушением закона об общественном порядке 20 января 2023 года. За это студенту грозит заключение сроком до полугода или штраф.

Напомним, инцидент произошел тогда, когда британский король и королева-консорт Камилла приветствовали в Йорке руководство города и участвовали в церемонии открытия памятника королеве Елизавете II, первого после ее смерти.

После того, как 23-летний студент бросил яйцо в Чарльза III, его почти сразу задержали, при этом он выкрикивал "Эта страна была построена на крови рабов". Несколько офицеров полиции удерживали подозреваемого на земле за временным ограждением.

Напомним, что это второй за менее чем месяц инцидент, связанный с Чарльзом III. В начале декабря полиция английского графства Бедфордшир задержала 20-летнего мужчину, который, как утверждается, пытался бросить яйцо в британского короля.