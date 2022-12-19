Студента, який кинув яйце в Чарльза ІІІ, звинувачують у "загрозливій поведінці"

Правоохоронці в понеділок оголосили звинувачення в "загрозливій поведінці" 23-річному студенту Патрику Теллвелу з англійського міста Йорк, який кинув яйце в британського монарха Чарльза ІІІ в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Очікується, що Теллвел постане перед судом Йорка за порушенням закону про громадський порядок 20 січня 2023 року. За це студенту загрожує ув’язнення строком до пів року або штраф.

Нагадаємо, інцидент стався тоді, коли британський король і королева-консорт Камілла вітали в Йорку керівництво міста та брали участь у церемонії відкриття пам'ятника королеві Єлизаветі II, першого після її смерті.

Після того, як 23-річний студент кинув яйце в Чарльза ІІІ, його майже одразу затримали, при цьому він вигукував "Ця країна була побудована на крові рабів". Кілька офіцерів поліції утримували підозрюваного на землі за тимчасовою огорожею.

Нагадаємо, що це другий за менш як місяць інцидент, пов’язаний із Чарльзом ІІІ. На початку грудня поліція англійського графства Бедфордшир затримала 20-річного чоловіка, який, як стверджується, намагався кинути яйце в британського короля.