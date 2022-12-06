В Чарльза ІІІ снова бросили яйцо, вероятного нападающего задержали

Полиция английского графства Бедфордшир задержала 20-летнего мужчину, который, как утверждается, пытался бросить яйцо в британского короля Чарльза III.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел во время встречи Чарльза III с представителями общественности в городе Лутон, что почти в 50 километрах к северу от Лондона.

После того как в короля якобы было брошено яйцо, охрана отвела его в другое место, и Чарльз продолжил рукопожатие с представителями общественности.

A man in his 20s has been arrested after an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles during a walkabout in Luton. pic.twitter.com/XzmFHRBVZX — The National (@ScotNational) December 6, 2022

Чарльз III много путешествует по Британии в роли монарха, которым стал после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, в сентябре.

Во вторник он должен был посетить несколько объектов в Лутоне, в том числе транзитную станцию и сикхский молитвенный дом.

Напомним, в ноябре во время визита Чарльза и его жены Камиллы в Йорк, что на севере Англии, был арестован 23-летний мужчина, бросавший яйца в королевскую чету.

Позже его освободили из-под стражи под залог.