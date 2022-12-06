Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Чарльза ІІІ снова бросили яйцо, вероятного нападающего задержали

видео
Вторник, 6 декабря 2022, 18:15

Полиция английского графства Бедфордшир задержала 20-летнего мужчину, который, как утверждается, пытался бросить яйцо в британского короля Чарльза III.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел во время встречи Чарльза III с представителями общественности в городе Лутон, что почти в 50 километрах к северу от Лондона.

После того как в короля якобы было брошено яйцо, охрана отвела его в другое место, и Чарльз продолжил рукопожатие с представителями общественности.

Чарльз III много путешествует по Британии в роли монарха, которым стал после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, в сентябре.

Во вторник он должен был посетить несколько объектов в Лутоне, в том числе транзитную станцию и сикхский молитвенный дом.

Напомним, в ноябре во время визита Чарльза и его жены Камиллы в Йорк, что на севере Англии, был арестован 23-летний мужчина, бросавший яйца в королевскую чету.

Позже его освободили из-под стражи под залог.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания

Статьи

Переговоры с неизвестными: кто и как должен договариваться о членстве Украины в ЕС

Хотя Украина только в июне 2022 года получила статус кандидата в Европейском Союзе, она уже готовится к началу переговоров о вступлении в ЕС...
6 декабря 2022 — Алена Гетьманчук, Леонид Литра, Центр "Новая Европа"

Высшая лига международной торговли: почему бизнес уже сейчас должен готовиться к вступлению в ЕС

Как бизнес может повлиять на ход переговоров о вступлении в ЕС и почему это может быть для него полезным? (укр.)
6 декабря 2022 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Все против Орбана: как страны Центральной Европы пошли на блокаду вчерашних друзей из Венгрии

Не только у Украины есть вопросы и претензии к Венгрии. Политика Виктора Орбана и его правительства заставляет возмущаться весь Евросоюз... (укр.)
5 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Давид Стулик