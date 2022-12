В Чарльза ІІІ снова бросили яйцо, вероятного нападающего задержали

Полиция английского графства Бедфордшир задержала 20-летнего мужчину, который, как утверждается, пытался бросить яйцо в британского короля Чарльза III.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел во время встречи Чарльза III с представителями общественности в городе Лутон, что почти в 50 километрах к северу от Лондона.

После того как в короля якобы было брошено яйцо, охрана отвела его в другое место, и Чарльз продолжил рукопожатие с представителями общественности.

A man in his 20s has been arrested after an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles during a walkabout in Luton. pic.twitter.com/XzmFHRBVZX