США в новом пакете помощи Украине передадут средства высокоточного наведения авиабомб - CNN

В рамках нового пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты намерены передать электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые обеспечивают высокую степень точности наведения.

Об этом, как передает "Европейская правда", во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Упомянутые электронные средства сочетают системы навигации и глобального позиционирования и могут быть приспособлены к бомбам разного веса и размеров для создания так называемых объединенных боеприпасов прямого удара (JDAM).

Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать линии обороны российских сил или другие крупные цели. "Умные бомбы" смогут поражать цели на расстоянии около 24 километров - то есть не вглубь территории России, подчеркивает CNN.

Источники канала не уточнили, сколько комплектов электронного оборудования и какой именно тип JDAM получит Украина, и отметили, что новый пакет американской военной помощи ожидается уже на этой неделе.

CNN отмечает, что украинской авиации нужно будет найти способ запускать JDAM с устаревших самолетов советских времен, как это было в случае противорадиационных ракет HARM американского производства.

Ранее информацию о передаче Украине комплектов для "умных бомб" сообщило издание The Washington Post.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи для Украины, в котором будут присутствовать средства противовоздушной обороны.