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США в новому пакеті допомоги Україні передадуть засоби високоточного наведення авіабомб – CNN

Вівторок, 20 грудня 2022, 18:13

У межах нового пакета військової допомоги Україні Сполучені Штати мають намір передати електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", які забезпечують високий ступінь точності наведення.

Про це, як передає "Європейська правда", у вівторок повідомив телеканал CNN із посиланням на кількох американських чиновників.

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Згадані електронні засоби поєднують системи навігації й глобального позиціонування і можуть бути прилаштовані до бомб різної ваги і розмірів для створення так званих об'єднаних боєприпасів прямого удару (JDAM).

Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати лінії оборони російських сил або інші великі цілі. "Розумні бомби" зможуть уражати цілі на відстані близько 24 кілометрів – тобто не вглиб території Росії, підкреслює CNN.

Джерела каналу не уточнили, скільки комплектів електронного обладнання і який саме тип JDAM отримає Україна, та зазначили, що новий пакет американської військової допомоги очікується вже цього тижня.

CNN зауважує, що українській авіації потрібно буде знайти спосіб запускати JDAM із застарілих літаків радянських часів, як це було у випадку протирадіаційних ракет HARM американського виробництва.

Раніше інформацію про передання Україні комплектів для "розумних бомб" повідомило видання The Washington Post.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, щл Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги для України, в якому будуть присутні засоби протиповітряної оборони.

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