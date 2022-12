Ключевые учреждения ЕС перед самой длинной ночью года выключили свет в знак солидарности с Украиной

Вечером 21 декабря в зданиях главных учреждений Европейского Союза ненадолго выключили свет в знак солидарности с украинцами, которые страдают от перебоев с электроснабжением после ударов РФ по объектам энергоинфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, свет выключали в здании Еврокомиссии. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала фото здания, полностью погруженного в темноту. "Дорогой Владимир Зеленский, вы призвали мир сегодня вечером выключить свет в знак солидарности с украинцами... И мы вас услышали", - прокомментировала она.

Russia continues to strike energy infrastructure to plunge Ukraine in the dark.



Dear @ZelenskyyUa, you called on the world to turn off the lights tonight in solidarity with the Ukrainian people.



To kindle a glimmer of light into their hearts

⁰We have heard you#LightUpUkraine pic.twitter.com/QnVBLFGDgZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2022

Президент Европарламента Роберта Метсола написала, что учреждение тоже выключило свет в 20 часов. "Мы продолжаем собирать "Генераторы надежды" для Украины, чтобы помочь нашим украинским друзьям в эту сложную зиму. Украина победит", - напомнила она.

On the darkest day of the year, @Europarl_EN responded to President @ZelenskyyUa’s call to turn off the lights at 2000hrs.



To #LightUpUkraine we continue providing #GeneratorsofHope to help our Ukrainian friends get through this difficult winter.



Ukraine will win.#SlavaUkraini pic.twitter.com/4pRNhZvEQc — Roberta Metsola (@EP_President) December 21, 2022

Президент Евросовета Шарль Мишель тоже опубликовал фото этого здания в темноте с комментарием: "Делимся нашим светом и солидарностью".

Switching off the lights @EUCouncil building and "sharing" our light - and solidarity - with Ukrainians facing blackouts.#LightUpUkraine pic.twitter.com/TDxiy3WkhL — Charles Michel (@CharlesMichel) December 21, 2022

В столице Болгарии Софии на несколько минут выключали освещение главной елки страны, пишет украинское посольство.

Столиця Болгарії приєдналася до кампанії #LightUpUkraine та на символічні декілька хвилин вимкнула освітлення головної різдвяної ялинки на знак солідарності з народом України. pic.twitter.com/DqYNzQZlBI — UKR Emb in Bulgaria (@UKRinBGR) December 21, 2022

Как сообщалось ранее, к флешмобу присоединились также резиденция Совета Европы и несколько муниципалитетов Литвы, экс-премьер Британии Борис Джонсон.

В польском Кракове с 21 декабря по 1 января в знак солидарности с Украиной планируют на минуту выключать освещение шести памятников города.