Зеленский обсудил оборонную поддержку с премьером Греции

Президент Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку с премьер-министром Греции Кириякосом Мицотакисом.

Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook, пишет "Европейская правда".

"Пообщался по телефону с премьер-министром Греции Кириякосом Мицотакисом. Поблагодарил за теплые пожелания для украинского народа и оборонную поддержку в текущем году. Получил заверения о таком же уровне поддержки в следующем. Наметили совместные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Еще в сентябре Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив взамен американскую Patriot.

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