С-300 з Греції допоможе Україні. Якщо для греків людяність та свобода мають значення

За трагічними подіями у Маріуполі – місті, яке варварськи знищує російська армія, – зараз стежить увесь світ. А у Греції вони взагалі не сходять з перших шпальт. Це місто має особливе значення для країни, адже там, у Приазов’ї, жила та досі лишається значна грецька громада.

Греція до останнього намагалася бути присутньою у місті – навіть тоді, коли вирішила евакуювати звідси посольство з Києва. Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс став останнім дипломатом, який залишив Маріуполь. Він зміг зробити це лише 15 березня і проти волі став свідком тих злочинів проти людяності, які вчиняла російська влада. Зараз він вже в Афінах.

Разом з ним Україну залишили кілька етнічних греків – але не всі. Частина загинула. І це не лише ті 10 етнічних греків, про яких було відомо ще в лютому. На жаль, російська авіація, що скидає бомби на мирні міста і села, принесла набагато більше горя.

Частина греків досі лишаються у різних містах, передусім на півдні, та хочуть продовжувати жити в Україні.

Нікуди не поділися також символічні для Греції місця в Україні. Садиба великого грека Костянтина Іпсіланті у центрі Києва та названий його іменем провулок. Місця в Одесі, де починала діяльність "Філікі Етерія" – таємна організація, що підготувала Грецьку революцію. Ізмаїл, де у 1820 році було ухвалене рішення про повстання, яке зрештою почалося 25 березня 1821 року та призвело до звільнення країни від османського панування.

Греція, яка відзначає свій День незалежності у цю дату, 25 березня, має чудово розуміти важливість української боротьби за незалежність.

Відразу після початку російського вторгнення Греція зрозуміла, на чиєму боці правда, перервала свій нейтралітет і ще в кінці лютого надала оборонну допомогу, за яку Україна справді вдячна.

Однак зараз Греція може зробити набагато більше.

Головна біда для України – це російська авіація, яка у Маріуполі фактично безкарно бомбить місто, соціальні об’єкти, не лишаючи незайманими навіть дипломатичні установи. Греція може допомогти її зупинити. Адже саме у її розпорядженні є ракетний дивізіон С-300, розміщений на Криті. Ця система ППО знайома українцям; для неї є оператори; вона може відразу стати на бойове чергування, закривши небо над кількома українськими містами.

Так, це непросте рішення, але його можливо ухвалити разом з партнерами по НАТО. Досвід Словаччини, яка зараз так само передає Україні свої системи С-300, доводить, що це реально.

Так, це забере час. Але, на жаль, війна теж не припиниться найближчими днями.

І навіть у раз досягнення перемир’я буде важливо і далі стримувати російські війська. Небо критично важливо закрити. І дуже бажано зробити це якнайшвидше. І Греція може зробити сильний крок до цієї мети, передавши Україні свій дивізіон С-300. А заміщення, яке дозволить не підірвати грецьку оборону, обов’язково буде.

Маючи дієву систему ППО, Україна могла би зупинити наступ на півдні та зберегти Маріуполь від тих нелюдських килимових бомбардувань, свідками яких став увесь світ.

Наразі неясно, у якому вигляді ми повернемо Маріуполь. Місто вже практично зруйноване, і авіаудари по ньому тривають. Але чи не повторить його історію також Одеса? Інші міста України?

Допомога партнерів по НАТО, у тому числі Греції, здатна сказати впевнене "ні" у відповідь на це питання.

Поки що в Греції не хочуть говорити про цю можливість.

Афіни відхилили неофіційне прохання щодо інших, слабших систем ППО, а також натякнули на небажання говорити про С-300. Однак офіційне рішення не ухвалене.

Зараз ініціатива – за громадянами Греції, за громадянським суспільством. Воно здатне переконати владу втрутитися і допомогти зупинити варварство, якому не місце у XXI сторіччі. Ми сподіваємося, що українська громада у Греції буде здатна допомогти на цьому шляху.

Це рішення також логічне, якщо замислитися над тим, що саме Україна зараз захищає всю Європу від небачених за останні 75 років звірств та агресії, яку несе путінська Росія. І ми зможемо її захистити. Але потребуємо для цього справді дієвої зброї для самозахисту.

Рішення про цю допомогу у річницю грецької незалежності довело би, що для Греції та греків слова "незалежність", "свобода" та "людяність" мають велике значення.