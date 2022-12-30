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Зеленський обговорив оборонну підтримку з прем'єром Греції

П'ятниця, 30 грудня 2022, 19:04

Президент Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку України з прем’єр-міністром Греції Кіріякосом Міцотакісом.

Про це йдеться у повідомленні глави держави на Facebook, пише "Європейська правда".

"Поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Греції Кіріякосом Міцотакісом. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку в поточному році. Дістав запевнення про такий самий рівень підтримки в наступному. Намітили спільні заходи", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Ще у вересні Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

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Греція Зеленський

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