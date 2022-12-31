Болгария так и не договорилась о поставках газа из РФ на 2023 год

Контракт Болгарии с российской газовой компанией "Газпром" так и не был продлен, а срок его действия истекает в воскресенье.

Об этом заявила руководительница болгарской государственной компании "Булгаргаз" Деница Златева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Блиц".

"Закончились ли отношения, еще предстоит выяснить, но коммерческих отношений между "Булгаргазом" и "Газпромом" в рамках контракта, который заканчивается с 1 января 2023 года, не будет", - отметила она.

Напомним, в апреле 2022 года Россия перестала поставлять газ Болгарии по контракту по той причине, что София отказалась от расчетов по схеме, которую требовала Москва - то есть в рублях.

Тогдашнее правительство во главе с Кириллом Петковым начало искать альтернативные пути получения газа - в частности из Азербайджана через интерконнектор Греция-Болгария, а также сжиженного природного газа из США.

Но после отставки Петкова болгарские власти снова начали говорить о возможных договоренностях по поставкам газа из "Газпрома". Такой шаг там мотивируют отсутствием гарантий получения голубого топлива из других источников.

В августе тогдашний исполняющий обязанности главы правительства Болгарии Галаб Донев подтвердил, что София начала переговоры с "Газпромом" на "самом высоком уровне" о поставках оговоренных ранее объемов газа. Тогда речь шла именно о продлении действующего контракта после 2022 года.

Тем не менее, эти переговоры так и не дали результатов, зато с октября Греция и Болгария начали коммерческую эксплуатацию газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.