Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Болгария так и не договорилась о поставках газа из РФ на 2023 год

Суббота, 31 декабря 2022, 18:00

Контракт Болгарии с российской газовой компанией "Газпром" так и не был продлен, а срок его действия истекает в воскресенье.

Об этом заявила руководительница болгарской государственной компании "Булгаргаз" Деница Златева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Блиц".

"Закончились ли отношения, еще предстоит выяснить, но коммерческих отношений между "Булгаргазом" и "Газпромом" в рамках контракта, который заканчивается с 1 января 2023 года, не будет", - отметила она.

Напомним, в апреле 2022 года Россия перестала поставлять газ Болгарии по контракту по той причине, что София отказалась от расчетов по схеме, которую требовала Москва - то есть в рублях.

Тогдашнее правительство во главе с Кириллом Петковым начало искать альтернативные пути получения газа - в частности из Азербайджана через интерконнектор Греция-Болгария, а также сжиженного природного газа из США.

Но после отставки Петкова болгарские власти снова начали говорить о возможных договоренностях по поставкам газа из "Газпрома". Такой шаг там мотивируют отсутствием гарантий получения голубого топлива из других источников.

В августе тогдашний исполняющий обязанности главы правительства Болгарии Галаб Донев подтвердил, что София начала переговоры с "Газпромом" на "самом высоком уровне" о поставках оговоренных ранее объемов газа. Тогда речь шла именно о продлении действующего контракта после 2022 года.

Тем не менее, эти переговоры так и не дали результатов, зато с октября Греция и Болгария начали коммерческую эксплуатацию газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Россия Энергетика

Статьи

видео

Победы и вызовы 2022 года, международный прогноз для Украины на 2023 год

Украина – кандидат в ЕС, но впереди переговоры. Мы подали заявку на вступление в НАТО, но имеем проблемную Венгрию...
31 декабря 2022 — Европейская правда

Юг и Восток поверили в НАТО и требуют реформ: что думают регионы о будущем Украины

Вера украинцев в реальность вступления в НАТО - выше, чем в ЕС! При этом евроскептические регионы наиболее связывают евроинтеграцию и реформы.
30 декабря 2022 — Петр Бурковский, Сергей Сидоренко

Более осторожная Европа: пойдет ли ЕС на создание механизма конфискации российских активов

Механизм конфискации и изъятия российских активов, одобренный Сенатом США, может стимулировать ЕС к более решительным шагам в этом направлении (укр.).
30 декабря 2022 — Иван Городиский, Софbя Косаревич, Центр Днестрянского