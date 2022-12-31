Болгарія так і не домовилась про постачання газу з РФ на 2023 рік

Контракт Болгарії з російською газовою компанією "Газпром" так і не було продовжено, а термін його дії спливає в неділю.

Про це заявила очільниця болгарської державної компанії "Булгаргаз" Деніца Златева, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Блиц".

"Чи закінчилися відносини, ще належить з'ясувати, але комерційних відносин між "Булгаргазом" і "Газпромом" у межах контракту, що закінчується з 1 січня 2023 року, не буде", – зазначила вона.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Росія перестала постачати газ Болгарії за контрактом з тієї причини, що Софія відмовилася від розрахунків за схемою, яку вимагала Москва – тобто в рублях.

Тодішній уряд на чолі з Кирилом Петковим почав шукати альтернативні шляхи отримання газу – зокрема з Азербайджану через інтерконектор Греція-Болгарія, а також скрапленого природного газу зі США.

Та після відставки Петкова болгарська влада знову почала говорити про можливі домовленості щодо поставок газу з "Газпрому". Такий крок там мотивують відсутністю гарантій отримання блакитного палива з інших джерел.

У серпні тодішній виконувач обов’язків глави уряду Болгарії Галаб Донев підтвердив, що Софія розпочала переговори з "Газпромом" на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу. Тоді йшлося саме про продовження чинного контракту після 2022 року.

Тим не менш, ці переговори так і не дали результатів, натомість із жовтня Греція та Болгарія розпочали комерційну експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.