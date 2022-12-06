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Гражданское общество Украины получило премию Восточного партнерства в Чехии

Вторник, 6 декабря 2022, 21:22

Лауреатом премии Гражданского общества Восточного партнерства в 2022 году стало гражданское общество Украины.

Об этом агентству ČTK сообщила пресс-служба спикера нижней палаты чешского парламента Маркеты Пекаровой-Адамовой, передает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Премия была присуждена во время проведения 14-го заседания форума гражданского общества стран Восточного партнерства, который состоялся в Палате представителей Чехии.

Комментируя присуждение премии, Пекарова-Адамова отметила, что во время отражения российской агрессии гражданское общество и политическое руководство Украины смогло мобилизовать общественную поддержку.

Спикер подчеркнула, что Чехия имеет собственный исторический опыт борьбы за свободу и демократию, который символизирует президент Вацлав Гавел. Поэтому обязанность республики - поддерживать демократические ценности в других странах.

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Также Пекарова-Адамова назвала "историческим моментом" получение Украиной и Молдовой статуса стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, а также то, что Грузия получила европейские перспективы.

Она подчеркнула, что "европейская семья должна быть всегда открыта для тех, кто готов уважать такие базовые ценности как свобода и демократия".

Инициатива "Восточное партнерство" призвана способствовать сближению со странами Восточной Европы и Кавказа, а именно Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В последние годы ее критиковали за отсутствие дифференцированного подхода к разным странам.

В октябре, напомним, Европейский парламент решил присудить премию Сахарова - главную награду ЕС в области прав человека - "смелому народу Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества".

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Чехия

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