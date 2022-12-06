Громадянське суспільство України отримало премію Східного партнерства в Чехії

Лауреатом премії Громадянського суспільства Східного партнерства у 2022 році стало громадянське суспільство України.

Про це агенції ČTK повідомила пресслужба спікерки нижньої палати чеського парламенту Маркети Пекарової-Адамової, передає "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Премію було присуджено під час проведення 14-го засідання форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства, який відбувся в Палаті представників Чехії.

Коментуючи присудження премії, Пекарова-Адамова зазначила, що під час відбиття російської агресії громадянське суспільство і політичне керівництво України змогло мобілізувати суспільну підтримку.

Спікерка підкреслила, що Чехія має власний історичний досвід боротьби за свободу і демократію, який символізує президент Вацлав Гавел. Тому обов'язок республіки – підтримувати демократичні цінності в інших країнах.

Також Пекарова-Адамова назвала "історичним моментом" отримання Україною та Молдовою статусу країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, а також те, що Грузія отримала європейські перспективи.

Вона наголосила, що "європейська сім'я має бути завжди відкрита для тих, хто готовий поважати такі базові цінності як свобода та демократія".

Ініціатива "Східне партнерство" покликана сприяти зближенню з країнами Східної Європи та Кавказу, а саме Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. В останні роки її критикували за відсутність диференційованого підходу до різних країн.

У жовтні, нагадаємо, Європейський парламент вирішив присудити премію Сахарова – головну нагороду ЄС у сфері прав людини – "сміливому народу України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства".