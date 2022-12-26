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Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО

Понедельник, 26 декабря 2022, 13:21

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция и Финляндия официально станут членами альянса в новом году.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг не стал говорить, когда именно єто проиходйет, но он "абсолютно уверен", что процесс ратификации будет завершен в ближайшем будущем.

Генсек НАТО дал понять, что он не ожидает, что Турция еще долго будет блокировать процесс приема.

Турция отказывается соглашаться на вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкое руководство оправдывает свою позицию тем, что эти два государства якобы поддерживают "террористические организации", такие как запрещенная Курдская рабочая партия PKK.

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Швеция Финляндия Расширение НАТО

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