Испанская полиция обнаружила скрытую коллекцию античных артефактов возрастом до 5000 лет

В Испании начали расследование в отношении двух человек в связи с найденной в их домах незарегистрированной коллекцией античных артефактов и других археологических находок, некоторым из них может быть до 5000 лет.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Коллекции нашли в двух частных домах в Аликанте, речь идет о сотнях объектов. Расследование началось еще в ноябре, когда полиции передали информацию, что в одном доме в селе Гата де Горгос якобы хранится скелет с археологических раскопок. Обыск подтвердил эту информацию, фрагменты костей оказались возрастом от 4 до 5 тысяч лет. Поскольку у хозяина здания не было никаких документов, чтобы доказать происхождение находки, считается, что она является нелегальной.

Guardia Civil Mo. Interior

Мужчина согласился на сотрудничество со следствием и указал им на еще один дом в соседнем городе Дения. Там обнаружили 350 старинных объектов - жернова бронзового века, финикийские амфоры, римский ткацкий станок, фрагменты скелетов, фрагменты древнеримской мозаики, гранату и пушечные ядра XVIII в.

Полиция называет находку одной из крупнейших нелегальных частных коллекций в провинции Аликанте.

Владелец дома утверждает, что унаследовал сокровища от покойного родственника, но не имеет никаких документов в подтверждение того, что они действительно принадлежали покойнику, и не сообщал о них в соответствующие органы.

В то же время правоохранители нашли записи от руки, скорее всего, действительно покойного родственника, где он подробно описывает места находки объектов. Эта информация может помочь экспертам установить точный возраст объектов, их ценность и указать на местность, где следует провести дополнительные археологические исследования.

Владельцам коллекции грозят обвинения в присвоении объектов исторической, научной и культурной ценности. На время расследования коллекции хранятся в археологическом музее города Дения.

В 2020 году в Аликанте обнаружили римские амфоры I в. н.э., которые использовались как декор в обычной продуктовой лавке.