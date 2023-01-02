Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Испанская полиция обнаружила скрытую коллекцию античных артефактов возрастом до 5000 лет

фото
Понедельник, 2 января 2023, 17:20

В Испании начали расследование в отношении двух человек в связи с найденной в их домах незарегистрированной коллекцией античных артефактов и других археологических находок, некоторым из них может быть до 5000 лет.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Коллекции нашли в двух частных домах в Аликанте, речь идет о сотнях объектов. Расследование началось еще в ноябре, когда полиции передали информацию, что в одном доме в селе Гата де Горгос якобы хранится скелет с археологических раскопок. Обыск подтвердил эту информацию, фрагменты костей оказались возрастом от 4 до 5 тысяч лет. Поскольку у хозяина здания не было никаких документов, чтобы доказать происхождение находки, считается, что она является нелегальной.

 
Guardia Civil Mo. Interior

Мужчина согласился на сотрудничество со следствием и указал им на еще один дом в соседнем городе Дения. Там обнаружили 350 старинных объектов - жернова бронзового века, финикийские амфоры, римский ткацкий станок, фрагменты скелетов, фрагменты древнеримской мозаики, гранату и пушечные ядра XVIII в.

Полиция называет находку одной из крупнейших нелегальных частных коллекций в провинции Аликанте.

 

Владелец дома утверждает, что унаследовал сокровища от покойного родственника, но не имеет никаких документов в подтверждение того, что они действительно принадлежали покойнику, и не сообщал о них в соответствующие органы.

В то же время правоохранители нашли записи от руки, скорее всего, действительно покойного родственника, где он подробно описывает места находки объектов. Эта информация может помочь экспертам установить точный возраст объектов, их ценность и указать на местность, где следует провести дополнительные археологические исследования.

Владельцам коллекции грозят обвинения в присвоении объектов исторической, научной и культурной ценности. На время расследования коллекции хранятся в археологическом музее города Дения.

В 2020 году в Аликанте обнаружили римские амфоры I в. н.э., которые использовались как декор в обычной продуктовой лавке. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания ЕвроЖизнь

Статьи

Эрдоган идет на третий срок: как выборы будут влиять на внешнюю политику Турции

В этом году в Турции пройдут парламентские и президентские выборы. И чем дальше, тем больше эти выборы будут влиять на внутреннюю и внешнюю политику Анкары (укр.)
2 января 2023 — Евгения Габер, Юрий Панченко

Победы и вызовы 2022 года, международный прогноз для Украины на 2023 год

Украина – кандидат в ЕС, но впереди переговоры. Мы подали заявку на вступление в НАТО, но имеем проблемную Венгрию...
31 декабря 2022 — Европейская правда

Юг и Восток поверили в НАТО и требуют реформ: что думают регионы о будущем Украины

Вера украинцев в реальность вступления в НАТО - выше, чем в ЕС! При этом евроскептические регионы наиболее связывают евроинтеграцию и реформы.
30 декабря 2022 — Петр Бурковский, Сергей Сидоренко